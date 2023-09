Presidente do Ac. Viseu: «Temos as condições reunidas para uma época de sucesso»

Encerrado o período de transferências, o presidente Mariano Lopez, líder máximo do Ac. Viseu, tanto do clube como da SAD viriata, aproveitou o iminente regresso da Liga Sabseg para fazer um balanço da ação dos viseenses no mercado e perspetivar, com otimismo, a presente temporada."A última época foi extraordinária em vários aspetos e mostrou, sobretudo, a ligação que existe entre os adeptos e o clube. O regresso dos adeptos ao Estádio do Fontelo foi um passo fundamental. Esta época, a nova equipa técnica está a fazer um bom trabalho e, para já, estou satisfeito com a evolução desportiva e o desempenho diário nos treinos", referiu o dirigente, em comunicado enviado à imprensa, antes de continuar: "A nossa ambição é jogar um futebol dinâmico e atrativo e acho que estamos no caminho certo. Obviamente, o nosso objetivo tem sempre que ser ficar entre os melhores e trabalhar concentrados até ao final da temporada. Sabemos como é o futebol, acontecem sempre surpresas e situações inesperadas. De qualquer forma, julgo que, ainda assim, temos as condições reunidas para uma época de sucesso."Além do reforço do plantel principal, o Ac. Viseu teve um verão bastante movimentado na contratação de atletas para os sub-19, que na época passada asseguraram a subida à principal divisão, e para os sub-23, equipa criada para a atual edição da Liga Revelação. Para o presidente viriato, as duas equipas são pilares fundamentais na estratégia do clube."Esta será a temporada em que se vai perceber a ideia e estrutura global do nosso projeto. Depois da subida dos Sub-19 à 1.ª divisão conseguimos atrair e contratar muitos jovens com talento de outros clubes portugueses. Ao mesmo tempo, com a criação da equipa Sub-23, adicionamos mais um patamar para dar continuidade ao desenvolvimento destes talentos. Além disso, integramos vários jogadores com potencial e com a possibilidade de transitar, a curto prazo, para a equipa sénior, como Marquinho, Kauã e Bruno Ramos, estes, aliás, já inseridos nessa fase de transição e a lutar pelas oportunidades e tempo de jogo no plantel sénior. Esse é o caminho que vamos continuar a percorrer: desenvolver jogadores, adicionar qualidade e desafiar os talentos", afirmou Mariano Lopez.Além disso, o dirigente explicou também as opções no momento de identificar os jogadores mais indicados para reforçar o plantel esta época às ordens de Vítor Martins. "A nossa estratégia de contratações tem sempre a mesma base. Queremos jogadores que se identifiquem com o nosso projeto, que tenham vontade de evoluir, crescer em conjunto com o clube e que, naturalmente, promovam o sucesso desportivo do Académico", sublinhou, destacando a aposta em jovens com potencial e valores já comprovados. "Completámos o plantel com jogadores de grande potencial, mas também jogadores com experiência e qualidade. Sejam portugueses ou internacionais, todos os reforços trazem qualidade e profundidade ao plantel. Aos jovens jogadores como Gril, Gautier, Famana e Chaves, que já mostraram talento e capacidade para competir no nosso nível, adicionamos experiência e qualidade, por exemplo, com as contratações de Bandarra, Samba Koné e Sori Mané. Por outro lado, jogadores como Ikoba, Jeppe e Kahraman dão-nos mais opções do ponto de vista ofensivo, o que é essencial para ter sucesso na 2.ª Liga."Não surpreende, por isso, que o Ac. Viseu tenha baixado significativamente a média de idades do plantel ao longo das últimas épocas, como refere Mariano Lopez. "Na primeira temporada, em 2021/22, tínhamos uma média de quase 29 anos. Na época passada conseguimos equilibrar melhor o plantel e esta temporada acho que temos uma boa estrutura com uma média de 23,6 anos. Estamos permanentemente à procura de jogadores com talento e potencial de desenvolvimento, que adicionem qualidade ao plantel. E também queremos dar aos nossos jogadores em transição a oportunidade de mostrar que estão aptos para competir a um nível maior como é a Liga Portugal SABSEG. Temos que ser ambiciosos e ao mesmo tempo humildes", frisou, antes de concluir: "Esta administração vai dar as melhores condições de trabalho a todos os seus trabalhadores. Em contrapartida queremos ver, diariamente, o esforço, sacrifício e dedicação de todos. Queremos jogadores 'Viriathus' – com ADN do Académico!"