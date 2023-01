Quizera eleito o melhor jovem da Liga Sabseg em novembro/dezembro pelo Sindicato de Jogadores

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Sindicato dos Jogadores anunciou, sexta-feira, que Famana Quizera, extremo do Ac. Viseu, foi eleito o melhor jovem dos meses de novembro e dezembro a atuar na Liga Sabseg, recolhendo 20,65 por cento dos votos.Neste período, o luso-guineense participou em três encontros, contribuindo com um golo e assistência na vitória, por 2-1, frente ao Penafiel, sendo suplente utilizado nos embates com a UD Oliveirense e Trofense.Para vencer esta distinção, Quizera superou a concorrência de Serginho (UD Oliveirense) e João Lameira (Torreense), que conquistaram 20,65% e 16,46% das preferências, respetivamente.