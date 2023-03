Quizera eleito o melhor médio de fevereiro da Liga SABSEG

Famana Quizera, do Ac. Viseu, foi eleito o melhor médio do mês de fevereiro da Liga SABSEG, contabilizando um total de 14,07% dos votos dos treinadores da competição.O médio de 20 anos contribuiu com um golo no período em questão, assumindo muitas vezes o jogo do emblema viseense e sendo um verdadeiro quebra-cabeças para os defesas adversários.Importa ainda realçar que no segundo lugar desta votação ficou Lawrence Ofori, médio do Moreirense FC, com 11,11% dos votos, sendo que a completar o pódio ficou Gonçalo Franco, também da formação cónega, com 8,15% dos votos.