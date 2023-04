Quizera: «Sempre lutei e continuarei a lutar para estar com os melhores»

Uma das principais figuras da época positiva que o Ac. Viseu está a protagonizar, Famana Quizera passou em revista a sua ainda curta carreira, em declarações ao Sindicato dos Jogadores, garantindo que repetiria todas as decisões que tomou, uma vez que foram essas mesmas que lhe permitiram chegar ao nível atual."Tudo o que aconteceu na minha vida foi bom e reflexo disso são as coisas positivas que estão a acontecer", frisou o luso-guineense, de 20 anos, que no final da formação trocou o Benfica pelos alemães do Borussia M'Gladbach. "Saí de África muito cedo e vim para a Europa. Sempre vivi longe de casa e, quando surgiu a oportunidade de ir para a Alemanha, a adaptação não foi difícil. Tive de aprender a língua, adaptar-me às pessoas, mas já estava habituado a esse processo", confessou o criativo.Internacional jovem por Portugal, Quizera não esconde o desejo de voltar a vestir a camisola de uma seleção. "Quando somos jovens, e eu não fujo à regra, qualquer miúdo sonha em jogar numa seleção. Senti o maior orgulho [em representar Portugal] e tentei dar sempre o meu máximo. Sempre lutei e continuarei lutar para estar com os melhores. Estar com os melhores faz-te ser melhor", sublinhou o jovem, que está a cumprir a segunda época em Viseu.Tendo começado a jogar na rua, na Guiné-Bissau, Quizera considera que esse é um elemento importante para preservar a magia no futebol. "As crianças em África costumam começar a jogar na rua, nos bairros e comigo não foi diferente, foi aí que comecei. Todos os jogadores deviam experimentar jogar não só nos clubes, mas nos bairros, porque aprendemos muito. Podemos pegar em muitas coisas que aprendemos no bairro e transpô-las para o campo", explicou.Esta temporada, Famana Quizera soma dez golos e sete assistências em 37 partidas.