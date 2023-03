Quizera: «Sinto-me confiante e procuro ajudar a equipa com golos e assistências»

Além de Arthur Chaves e Clóvis, também Famana Quizera recebeu, esta quarta-feira, o seu galardão da Liga, por ter sido eleito o melhor médio de fevereiro da Liga Sabseg.Em declarações aos meios de comunicação do organismo, o jogador, de 20 anos, não escondeu a satisfação. "Muito obrigado a todos. Sinto-me muito feliz por receber este prémio e esta distinção é de toda a equipa, que me ajuda muito diariamente", reconheceu.Com um golo em fevereiro, Quizera admite estar a atravessar um bom momento. "Eu sinto-me confiante, procuro ir para cima dos adversários no um contra um e ajudar a equipa com golos, assistências e jogadas para romper a linha adversária", referiu.