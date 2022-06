Rafael Bandeira renova com o Académico de Viseu até 2024

O lateral direito Rafael Bandeira renovou até 2024 com o Académico de Viseu, anunciou esta terça-feira a SAD do clube da 2.ª Liga.

"A Académico de Viseu FC, Futebol SAD, informa que chegou a acordo com o jogador Rafael Fonseca, Bandeira, para a renovação do seu vínculo contratual com o clube para as próximas duas temporadas", pode ler-se na nota de imprensa.

O futebolista, de 21 anos, tinha chegado a Viseu em janeiro, proveniente do Amiens (França), depois de ter passado pela formação do Sporting e da Juventus, à qual chegou nos sub-16.

Em meia temporada em Viseu, Rafael Bandeira alinhou em seis jogos pela equipa do Académico.

É a terceira renovação oficialmente confirmada pela SAD beirã, depois do médio internacional angolano Paná e do jovem avançado Miguel Sena.

Também já foram confirmadas as contratações do médio defensivo Capela (ex-Penafiel) e do defesa central Ícaro Silva (ex-Feirense).