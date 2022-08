Regresso do Ac. Viseu ao Fontelo com entrada gratuita

O Ac. Viseu anunciou, esta terça-feira, que o jogo de domingo, diante do Moreirense e que marca o regresso da equipa principal ao Estádio do Fontelo, terá entrada gratuita, com o clube a deixar o apelo de que os adeptos contribuam para a angariação de fundos para os Bombeiros Voluntários de Viseu.Para ter acesso à partida da 2ª jornada da Liga Sabseg, com pontapé de saída marcado para as 11 horas, os adeptos devem levantar os bilhetes na sede da SAD, em Marzovelos, no horário das 10h30 às 12h30 e das 14h30 às 17h30, enquanto no dia de jogo, o ingresso terá de ser levantado a partir das 10 horas na bilheteira do estádio.Segundo o clube, após o final da partida, haverá um piquenique para os adeptos festejarem em conjunto o regresso do Ac. Viseu ao Estádio do Fontelo.