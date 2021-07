Rentería encaminhado para ser reforço do Ac. Viseu

Carlos Rentería, médio-defensivo colombiano, de 26 anos, está próximo de ser reforço do Ac. Viseu. De acordo com a imprensa brasileira, o jogador chegou a acordo com o Sport Recife para a rescisão do contrato e tem agora via aberta para viver a primeira experiência no futebol europeu.

Para além do emblema de Pernambuco, Rentería, que irá colmatar as saídas de Zimbabwe e Diogo Santos, já representou Botafogo, Tolima, Juárez e Deportivo Cali.

Noutro âmbito, o plantel viseense foi ontem vacinado e a Liga Portugal emitiu um comunicado a dar conta de que o jogo frente ao Casa Pia, para a Allianz Cup, vai decorrer no Estádio Pina Manique, em Lisboa, devido à "impossibilidade de utilização do relvado do Estádio Municipal de Aveiro".