Ricardo Machado é reforço do Ac. Viseu

Ricardo Machado, jogador de 33 anos, é o mais recente reforço do AC. Viseu. O jogador português, que se encontrava livre após ter representado o Penafiel na temporada passada, assinou contrato com os viseenses até ao final da época.

Com uma carreira praticamente toda no estrangeiro, no qual passou por clubes como o Brasov, Dínamo de Bucareste e o Al Taawon, Ricardo Machado chegou a temporada passada a Portugal, embora a sua passagem pelo Penafiel tenha sido curta, com o central a disputar apenas cinco jogos pelo clube. Agora, o experiente central começa uma nova aventura em Viseu.