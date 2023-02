Rodrigo Pereira e a chegada ao Ac. Viseu: «É um orgulho enorme»

Oficializado ontem, em cima do fecho do mercado de inverno, como reforço, o avançado Rodrigo Pereira, que chegou proveniente do V. Setúbal, onde levava dois golos em 13 jogos nesta temporada, mostrou-se contente pelo salto da careira."Quero agradecer a todos a confiança depositada em mim! É um orgulho enorme representar este grande clube e estou muito feliz por estar aqui. Fui muito bem recebido por todos", começou por dizer o jogador, de 19 anos, antes de deixar a garantia: "Prometo dar tudo em campo para ajudar o clube a alcançar os seus objetivos. Obrigado a todos os que tornaram isto possível!"Rodrigo Pereira já treinou esta quarta-feira com os seus colegas.