Samba Koné: «Escolhi o Ac. Viseu pelo projeto muito ambicioso que me apresentaram»

Integrado nos trabalhos do Ac. Viseu no estágio que os viriatos estão a realizar na Alemanha, Samba Koné, o único reforço já confirmado para a nova temporada, falou pela primeira vez aos meios do clube, revelando os motivos que o levaram a dar este passo na sua carreira."Em primeiro lugar, quero agradecer ao Ac. Viseu e a toda a direção pela confiança depositada em mim. Eu escolhi o Ac. Viseu porque no ano passado vi que fizeram um campeonato muito bom, pelo projeto que me apresentaram, um projeto muito ambicioso, e também porque gosto da equipa", explicou o médio, de 21 anos, que nas últimas duas temporadas esteve emprestado ao FC Porto B.O maliano manifestou também a vontade de ser útil para o grupo agora às ordens de Vítor Martins. "O plantel tem uma boa mentalidade, tem uma mentalidade vencedora, o que é muito importante. Estou aqui para dar tudo pela equipa e vou dar o meu melhor para ajudar. O mais importante para mim é estar no relvado, porque é dessa forma que melhor posso ajudar. Fui muito bem recebido e estou muito agradecido a toda a equipa. Já tinha alguns amigos aqui e sinto-me muito bem", referiu Samba Koné, que apontou Pogba e De Bruyne como referências: "Gosto de jogadores que fazem a equipa jogar, médios de muita qualidade."Samba Koné assinou por quatro temporadas com os viriatos.