Sori Mané e Famana Quizera nos convocados da Guiné-Bissau

Os médios do Ac. Viseu, Sori Mané e Famana Quizera, estão na lista de convocados da Guiné-Bissau para disputar a Taça das Nações Africanas (CAN) em janeiro e fevereiro de 2024.Com 27 anos, o médio defensivo já tem rodado no plano das seleções e conta com 31 internacionalizações pela equipa treinada por Baciro Candé ao passo que Quizera tem apenas três jogos com a seleção e disputa agora o seu primeiro torneio internacional ao nível da Guiné-Bissau. O médio ofensivo tem já quatro golos e quatro assistências pelos beirões na presente temporada, sendo um elemento indispensável às ideias de Jorge Simão na atualidade.