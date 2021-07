Tiago Correia é reforço para o centro da defesa do Ac. Viseu

Depois de Pedro Monteiro, o Ac. Viseu anunciou outro reforço para o centro da defesa. Trata-se de Tiago Correia, jogador de 26 anos que atuava no Anadia.





Tiago Correia foi formado no Amora, Beira-Mar de Almada e Portimonense, tendo depois feito a carreira sénior maioritariamente no Campeonato de Portugal. O defesa-central já alinhou no Amora, Naval, Águia do Moradal, Sp. Ideal, Marítimo B, 1º Dezembro e Sertanense, para além do já referido Anadia.No plano desportivo, os viseenses tem agendado para este sábado o primeiro jogo da época, frente ao Casa Pia.