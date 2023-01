Trabalhos de melhoria do relvado do Estádio do Fontelo já arrancaram

O Ac. Viseu deu nota, através de uma publicação nas redes sociais, do arranque dos trabalhos de melhoria do relvado do Estádio do Fontelo. O procedimento começou esta quinta-feira sob a batuta da RED, a empresa a quem foi entregue a responsabilidade de reabilitar o tapete verde do recinto.Como refere o clube, "o relvado será alvo de uma intervenção profunda por forma a estar apto para o próximo jogo em casa". Refira-se que o Ac. Viseu volta a jogar no seu terreno no dia 21 de janeiro, frente ao Nacional.Durante este período, o relvado do Fontelo receberá os seguintes tratamentos: "Fornecimento e incorporação de matéria orgânica; Assentamento de tapete de relva pré-semeado em rolo; Aplicação através de pulverização de bioestimulantes radiculares; Ressementeira com mistura de loliuns terraploides de inverno."Relembre-se que o Ac. Viseu anunciou, na quinta-feira, ter assumido a responsabilidade de melhorar a qualidade do relvado do Fontelo.