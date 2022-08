O Académico de Viseu anunciou esta quinta-feira ter assegurado a contratação a título definitivo de Arthur Chaves até junho de 2027. O defesa brasileiro, de apenas 21 anos, chega do Avaí, emblema do país-natal, o único clube que conheceu até hoje.Segundo o emblema canarinho, "o valor da transferência ascende a 3 milhões de euros, dos quais 600.000 euros são correspondentes a eventuais bónus futuros". Ou seja, em comunicado o Avaí garante que são pagos, de forma parcelada, 2,4 milhões de euros fixos pela contratação de Arthur Chaves."O Avaí permanece como titular de 12,5% sobre o resultado de uma transferência futura do atleta", adianta ainda o mesmo clube brasileiro.A 'Globoesporte' garantiu contudo, que o jogador terá sido vendido ao Hoffenheim, da Alemanha, que partilha o mesmo investidor maioritário com os visieenses: Mariano Maroto Lopez, administrador da HOBRA.