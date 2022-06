Três novidades no treino do Ac. Viseu

Tomás Silva, Tomás César e Rodrigo Teixeira, jogadores dos sub-19 do Ac. Viseu, estiveram esta quinta-feira presentes na primeira sessão de treinos dos viriatos e vão acompanhar o plantel principal no decorrer da pré-época 2022/23.Rodrigo Teixeira, defesa-central de 18 anos e Tomás César, lateral-esquerdo de 19 anos, vêm preencher as vagas no centro e no lado esquerdo do eixo defensivo, uma vez que, de momento, os viseenses contam com apenas três centrais e com o recém-contratado, Milioransa, para o lado esquerdo.Já Tomás César, de 18 anos, irá ocupar um lugar no meio-campo viseense durante a pré-época, uma vez que o miolo se encontra composto apenas por Paná, Nduwarugira e Capela.