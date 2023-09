Vítor Martins confiante antes da visita à Oliveirense: «Temos tudo para sermos vencedores»

Ainda sem qualquer derrota na Liga SABSEG, o Académico de Viseu vai procurar conquistar na visita à UD Oliveirense a sua segunda vitória na competição. Na antevisão ao duelo, o treinador Vítor Martins destacou a valia do adversário a jogar no seu estádio, comparando-o com os oponentes já defrontados esta época."Temos de estar preparados, independentemente das condições dos relvados. Foram três jogos com adversários muito semelhantes, que em casa têm autênticas fortalezas, e que baseiam a maioria da sua pontuação nos jogos em casa. São equipas muito guerreiras, com uma capacidade de lutar em casa um bocadinho acima da média. Portanto, nós temos de nos preparar para isso, e preparamo-nos sempre para ganhar. É com esse espírito e objetivo que nos vamos deslocar a Oliveira de Azeméis. Queremos mais uma vitória, que dará consequência àquilo que temos vindo a trabalhar. Temos tudo para sermos os vencedores", referiu o técnico.Vítor Martins abordou também a importância da paragem para os compromissos das seleções na evolução e crescimento da equipa. "Foi um período para treinar. Fizemos dois jogos de preparação com notas muito positivas. Sentimo-nos mais aptos, mais preparados e isto tudo é um processo também do nosso treino. Acreditamos no nosso modelo de treino e de jogo, e sentimos que o mesmo está cada vez melhor. Vamos tentar sempre aperfeiçoarmo-nos e ser cada vez melhores", finalizou.O Ac. Viseu defronta a UD Oliveirense este domingo, pelas 11 horas, em jogo da 5.ª jornada da Liga SABSEG.