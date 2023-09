Vítor Martins e a receção ao AVS SAD: «Tem tudo para ser um grande jogo»

Sem derrotas na Liga Betclic, mas com apenas um triunfo na prova, o Ac. Viseu quer reencontrar-se com os triunfos na receção deste domingo ao AVS SAD. No lançamento da partida, o técnico Vítor Martins não teve problemas em classificá-la como "o jogo cartaz da jornada"."São jogos de 2.ª Liga, difíceis e contra adversários que nos vão tentar dificultar a vida ao máximo. Do nosso lado está exatamente a mesma ideia, vamos tentar impor aquilo que é o nosso jogo, tentar controlar ao máximo as coisas, sabendo que do outro lado está um adversário que também funciona como equipa, e que também vai procurar os três pontos", começou por dizer o treinador, mostrando-se entusiasmado com a partida: "Adivinho um grande jogo, o jogo cartaz da jornada com duas equipas que vão querer muito a vitória, e que já deram provas de que, independentemente de quem seja o treinador, naquilo que se passa dentro das quatro linhas, não há grandes segredos. Gostava de me colocar no lugar de adepto, porque acho que tem tudo para ser um grande jogo".Depois de três jogos fora de casa durante o mês de setembro, os viriatos pretendem aproveitar o regresso ao Fontelo para se galvanizarem para um excelente resultado. "É muito bom voltar. Temos andado um bocadinho fora de casa, o calendário assim o ditou. Nesta parte inicial, de todos os jogos oficiais só fizemos dois em casa, ambos de sentido único e em que nos sentimos muito por cima. Portanto, sentimos que o Fontelo pode dar-nos essa vantagem, que teremos de saber aproveitar. Temos o direito e o dever de puxar os adeptos para nós, para que eles também consigam entusiasmar-se com as nossas exibições", sublinhou.O Ac. Viseu defronta o AVS SAD este domingo, pelas 11 horas, em jogo da 6.ª jornada da Liga Sabseg.