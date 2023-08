Vítor Martins e a receção ao Länk Vilaverdense: «Começar com uma vitória é sempre importante»

No lançamento da receção do Ac. Viseu ao Länk Vilaverdense que vai ocorrer este domingo às 11 horas, o treinador Vítor Martins sublinhou o desejo de arrancar o campeonato da melhor forma, reconhecendo que do lado contrário está uma formação competente que mantém uma base importante da época passada."Começar com uma vitória é sempre importante. Seja a começar ou a acabar, queremos sempre a vitória. Vamos tentar sempre procurá-la independentemente do adversário e do contexto. Queremos amealhar o máximo de pontos possível e acredito que na cabeça do Vilaverdense também passe esse objetivo", disse o técnico, em declarações reproduzidas pelo 'Jornal do Centro', já depois de analisar o oponente: "É um Länk Vilaverdense muito competente. Conhecemos o treinador e é uma equipa que mantém uma grande base do ano passado. O onze mantém-se quase todo por lá. Temos de tentar perspetivar como se vai apresentar e quais são os pontos fortes deles e tentar contrariá-los. Acredito que nos vamos apresentar com qualidade de jogo."Recusando a ideia que o facto do oponente estar a fazer a sua estreia em campeonatos profissionais possa ser uma vantagem, Vítor Martins afirmou, de forma bem humorada, que o Ac. Viseu pretende ser um "ótimo padrinho". "Queremos apadrinhar a estreia do adversário da melhor maneira, com uma vitória para nós e uma derrota para eles. No final, queremos ser uns ótimos padrinhos que ensinámos a dificuldade da 2.ª Liga, porque conseguimos ganhar", atirou.Sobre as metas para a nova época, o treinador optou por focar-se no crescimento da equipa. "O objetivo é melhorar. Melhorar da pré-época e melhorar a cada jogo que vamos fazendo e a cada treino. É nesse sentido que vamos encarar todos os jogos e todos os dias. Não vale a pena falar muito daquilo que será o final do campeonato porque ainda não o iniciámos. Há muito, muito mesmo para melhorar, desde o individual ao coletivo. A equipa tem muito para crescer", concluiu.O Ac. Viseu defronta o Länk Vilaverdense este domingo, pelas 11 horas, em jogo da 1.ª jornada da Liga Sabseg.