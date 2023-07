Vítor Martins: «Formar campeões, foi isso que nos trouxe aqui»

O Ac. Viseu completou ontem o quarto dia de estágio em Mengkofen, na Alemanha. O clube publicou nas redes sociais parte do discurso do treinador Vítor Martins ao grupo, em treino, no qual este vincou a mentalidade desejada para 2023/24. "Formar campeões, foi isso que nos trouxe aqui. E sinto que cada vez estamos mais perto de o fazer, a cada refeição, a cada momento", dizia o treinador, ressalvando a importância dos jogadores reforçarem o espírito do grupo num período de estágio no estrangeiro que é caso raro entre emblemas da 2ª Liga. "Estou cansado, junto-me ao colega... Agarro o colega de se tiver de ser para estarmos bem posicionados! Foi por isto que fizemos este estágio e é por isso que vamos continuar neste registo. Parabéns pelo que temos feito... mas mais, mais e mais!", reforçou, apelando ao trabalho de todos.