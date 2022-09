Volte-face no Ac. Viseu: Pedro Miguel já não deverá ser o novo treinador

Apesar de ter estado praticamente certo, Pedro Miguel poderá não vir a ser o novo treinador do Ac. Viseu, segundo as informações veiculadas pela 'Estação Diária'. A SAD já estará à procura de nova opção.O técnico, de 55 anos, orientou o treino de terça-feira e a oficialização da sua contratação chegou a estar prevista para esse mesmo dia, como confirmou fonte do clube na altura.As razões para a queda do acordo não são conhecidas, mas o treinador já não esteve no treino desta quarta-feira.Assim sendo, Gil Oliveira mantém-se como treinador interino e será, até novas movimentações, o responsável por orientar a equipa frente ao Estrela da Amadora, na segunda-feira.