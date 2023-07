Yuri Araújo renova até 2025 com o Ac. Viseu

O Ac. Viseu oficializou esta quarta-feira ter chegado a acordo com Yuri Araújo para a renovação do contrato que ligava as duas partes. O extremo brasileiro prolongou o vínculo por duas temporadas, ficando assim ligado aos viriatos até 2025.Com esta renovação, o atacante, de 27 anos, vai avançar para a sétima época no clube viseense, a quarta de forma consecutiva. Yuri Araújo chegou pela primeira vez ao Ac. Viseu em 2015/16, depois de se estrear no futebol português ao serviço do Lusitano Vildemoinhos. Seguiram-se três temporadas no Fontelo, partindo posteriormente para duas épocas ao serviço do Penafiel, antes de regressar a Viseu, em 2020/21.Pelos viriatos, Yuri Araújo leva já 159 jogos disputados, nos quais assinou 15 golos e outras tantas assistências.