Zé Gomes antevê duelo com Mafra: «Queremos voltar às vitórias»

O Ac. Viseu defronta no domingo o Mafra, em jogo a contar para a 3ª jornada da Liga Sabseg, e Zé Gomes fez esta sexta-feira a antevisão ao encontro, salientando a vontade da equipa em regressar às vitórias frente a um adversário complicado.





"Como todos os jogos vai ser um encontro difícil. O Mafra é uma excelente equipa, bem orientada, uma equipa que gosta de ter bola, que gosta de controlar e estamos preparados para isso. Mas nós estamos a jogar em casa, queremos voltar às vitórias, pegar no jogo, colocar a nossa forma de jogar em campo e tentar conquistar os três pontos", começou por dizer o treinador.Zé Gomes destacou ainda a importância de não sofrer primeiro e traçou os objetivos para a partida. "O Ac. Viseu neste jogo tem que, para fazer a diferença, ser uma equipa equilibrada, uma equipa que tem que ter bola e saber sofrer quando não a tiver, tem de perceber todos os momentos do jogo e não cometer erros. Quando tivermos oportunidade para fazer golo, temos de as concretizar", explicou. "É importante não sofrer primeiro, mas contra o Casa Pia conseguimos dar a volta. Claro que o melhor é não andarmos atrás do prejuízo e marcarmos primeiro para ficarmos mais confortáveis no jogo e depois, com a nossa qualidade, colocar a bola a circular e tentar conquistar os três pontos".O técnico abordou também o mercado, referindo que pode haver saídas e entradas até ao seu fecho. "Temos jogadores com valor que fizeram uma época boa no ano passado e este ano já se falou num interesse em alguns. Nós queremos mantê-los e a ideia é segurá-los, mas até fechar o mercado pode haver entradas e saídas. O objetivo é que não saia ninguém e que possamos trazer gente para acrescentar qualidade e não quantidade", afirmou.