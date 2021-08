Zé Gomes e a derrota frente ao Chaves: "Não podemos cometer alguns erros"

O treinador do Ac. Viseu revelou frustração ao ver a sua equipa ser novamente derrotada, mas alertou para uma nova atitude da equipa, que poderá levar ao sucesso. Zé Gomes atirou que pelos menos na primeira parte do encontro, estava tudo muito equilibrado.





"Apesar de sofrermos golo entramos com uma atitude diferente dos outros jogos. (…) Foi um jogo equilibrado na 1.ª parte. Depois do Chaves ficar reduzido a 10 a iniciativa foi nossa", afirmou.No entanto, o técnico viseense admitiu que o grande problema dos Viriatos não foi o equilíbrio, mas sim o aproveitamento das oportunidades, que culminaram num resultado demasiado alargado: "Houve duas situações que devíamos ter feito. Não fizemos" disse Zé Gomes, com um semblante carregado.Por fim, mesmo com atitude e oportunidades, o líder da armada viseense ainda encontrou erros crassos que podiam ter sido evitado, novamente reforçando a necessidade de trabalhar afincadamente em conjunto: "Não podemos cometer alguns erros, que nos estão a custar caro".Refira-se que o Ac. Viseu vai receber o Farense para a Liga Sabseg, logo após a pausa internacional.