Zé Gomes e a falta de eficácia: «Fico preocupado, mas criámos muitas situações de golo»

Sem marcar há quatro jogos, a eficácia tem sido um problema para o Ac. Viseu, embora o treinador Zé Gomes acredite que o cenário vai mudar já contra o FC Porto B, através da elevada produção ofensiva."Claro que fico sempre preocupado [com a falta de golo], mas temos que ver que nestes últimos dois jogos – especialmente no último com o Benfica B – tivemos muitas oportunidades, criámos muitas situações de golo e só faltou a bola ter entrado. É uma questão de eficácia. O que nos resta é continuar a trabalhar e tentar marcar já no próximo jogo", referiu o técnico na antevisão à partida deste domingo, reconhecendo ainda a contestação à volta da equipa."A contestação é normal. Acontece em todo o lado quando as equipas estão sem ganhar. Os adeptos estão insatisfeitos, mas nós também estamos insatisfeitos e queremos voltar às vitórias, porque é para isso que trabalhamos. Vamos tentar chegar ao terreno do FC Porto B e conquistar os três pontos. Deixo aos adeptos uma mensagem de confiança no grupo de trabalho, na equipa técnica, porque já mostramos que temos competência. Só com trabalho e dedicação é que conseguimos mudar esta situação", frisou.O Ac. Viseu visita o FC Porto B este domingo, pelas 15h30, em jogo da 15ª jornada da Liga Sabseg.