Zé Gomes: «É importante focarmo-nos naquilo que podemos fazer para vencer»

Depois do triunfo diante do Leixões e da eliminatória bem sucedida da Taça de Portugal, frente ao Ferreira de Aves, o treinador do Ac. Viseu, Zé Gomes, tem a ambição de continuar a vencer, de forma a dar continuidade ao bom momento da equipa.





"Tenho dito ao longo da minha estadia que isto é um processo longo, uma maratona. Nem todos os jogadores vieram ao mesmo tempo, mas todos começaram a ficar identificados com os métodos a cada jogo e treino. O jogo com o Farense melhorou, o mesmo com o Leixões, onde fizemos um excelente jogo, e agora é continuar. A Académica é uma equipa que tem ambições de subir, mas vamos para este jogo para continuar na cena das vitórias", afirmou o treinador dos academistas, esta sexta-feira, na antevisão ao dérbi das Beiras com a Académica, marcado para sábado (14 horas)."É isto que quero. Trabalhamos para cada dia sermos melhores. Foi um jogo excelente e vamos tentar manter, apesar de sabermos que não existem jogos iguais. Mas com este tipo de organização e equilíbrio, tal como no Leixões, vamos ser bem sucedidos, até porque as vitórias trazem confiança. Tivemos mais uma semana excelente de trabalho, e agora é trabalhar durante mais 90 minutos. É dentro deste equilíbrio que temos de estar.""[João Carlos Pereira] É um treinador experiente, que todos conhecemos bem, já esteve antes na Académica. Tivemos a oportunidade de analisar um jogo para a Taça. Temos de identificar as mudanças que houve na Académica, no entanto, é importante focarmo-nos naquilo que podemos fazer. Isto ainda está no início, mas continuo a pensar que o objetivo da subida da Académica ainda se mantém.""É mais um jogo, não vou falar do estádio. Estamos em Aveiro, ponto final. Vamos defrontar um clube histórico e grande, mas nós também somos grandes, aqui da Beira, e queremos disputar o jogo tal como fizemos anteriormente.""O Paredes é mais um adversário dentro da linha do Ferreira de Aves. É uma equipa que em dois jogos tem um empate e uma vitória, tem bons jogadores na sua série. Mas sabemos também que é uma equipa duas divisões abaixo da nossa. É ir para esse jogo sem facilitismos, porque hoje em dia todos os treinadores treinam bem e o foco tem de ser o mesmo. Temos de ser sérios, com atitude e ambição. Voltas a estar nas meias-finais? Aqui a pressão é o jogo seguinte, vamos jogo a jogo. É mais uma competição para todos jogarmos, o plantel ter minutos para estarem todos disponíveis a nível físico para o campeonato. Mas o fundamental aqui é mesmo a Académica".