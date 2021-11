Zé Gomes e o bom momento do Ac. Viseu: «Queremos manter esta senda de vitórias»

Numa sequência de duas vitórias consecutivas na Liga Sabseg, Zé Gomes, técnico do Ac. Viseu, quer preservar o momento de boa forma da sua formação no duelo contra o Feirense, apesar de salientar a importância dos viseenses não se deixarem deslumbrar com os bons resultados."É sempre melhor jogar e treinar em cima de vitórias. Os próprios jogadores acreditam cada vez mais naquilo que estão a fazer no treino. Temos um plantel com várias soluções, estão disponíveis e isto também é bom porque dá competitividade ao treino, aumenta a exigência e ninguém pode adormecer. Temos de tentar manter esta senda de vitórias o mais possível, sabendo que não é fácil, porque estamos num campeonato difícil. Portanto, há que continuar a trabalhar com os pés bem assentes no chão e irm para cada jogo com vontade de ganhar", afirmou o treinador na conferência de antevisão à partida.Apesar da equipa ter apresentado um bloco mais baixo no encontro frente ao Rio Ave, Zé Gomes atribuiu isso à valia do adversário e admite mudanças estratégicas para o duelo com o Feirense, que "será um jogo totalmente diferente, com um sistema e jogadores diferentes, que vai obrigar a coisas diferentes"."O posicionamento do bloco da equipa depende muito daquilo que o adversário nos deixa fazer. Como é óbvio, nós queremos ter bola, porque gostamos de a ter e temos qualidade para isso, mas sabíamos que íamos defrontar o Rio Ave, para mim o principal candidato à subida de divisão, com excelentes jogadores e uma dinâmica muito difícil de contrariar e esse pormenor do bloco médio/baixo foi estratégico. Não quer dizer que agora contra o Feirense vá acontecer o mesmo", explicou.O Ac. Viseu recebe esta segunda-feira o Feirense, pelas 20h15, no Municipal de Aveiro, em encontro a contar para a 11ª jornada.