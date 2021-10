Zé Gomes e o duelo com o Rio Ave: «Vamos encontrar o principal candidato à subida»

Vindo de uma vitória que colocou um ponto final numa sequência de duas derrotas pesadas, frente a E. Amadora e ao Paredes, Zé Gomes, treinador do Ac. Viseu, reforçou, na conferência de antevisão ao duelo com o Rio Ave, a vontade de pontuar em Vila de Conde, ainda que reconheça a valia do oponente.





"Temos de chegar a Vila do Conde e colocar em prática aquilo que nós treinámos. Sabemos que vamos encontrar, do outro lado, aquele que é, para mim, o principal candidato à subida. Mas vamos tentar conquistar os três pontos ou, no mínimo, trazer pontos de lá", afirmou, antes de salientar os aspetos mais perigosos do jogo do adversário."Um dos pontos fortes do Rio Ave é que a equipa sabe jogar em construção desde trás. Mas também são muito perigosos em situações de transição rápida. Estamos preparados para isso e não vamos querer estar sempre a defender. Há momentos em que vamos estar por cima e aí teremos de carregar. Quando o Rio Ave estiver por cima, teremos de ser muito organizados", analisou.O Ac. Viseu defronta o Rio Ave este domingo, pelas 14 horas, em Vila do Conde, num jogo a contar para a 10ª jornada da Liga Sabseg.