Zé Gomes e o jogo com o Rio Ave: «A vitória é justa»

Treze pontos nos últimos seis jogos: eis o registo do Ac. Viseu. Apesar de admitir que a equipa sentiu dificuldades frente ao Rio Ave, o técnico Zé Gomes não escondeu a sua satisfação por novo triunfo alcançado.





"Já tinha dito que, para mim, o Rio Ave é o principal candidato à subida e sabíamos que tínhamos de anular o jogo de uma forma diferente. Decidimos estar com um bloco médio-baixo, que muitas vezes foi mesmo baixo, e sairmos em transição quando ganhássemos bola. Na 1ª parte não o conseguimos fazer, mas chegámos ao intervalo com o resultado a zeros. Depois do golo pedi à equipa para não se desmontar e não entrar em loucuras. Fomos mudando algumas coisas e as coisas começaram a correr para o nosso lado. Pelo que fizemos, penso que a vitória é justa", referiu.Agradecendo os aplausos dos adeptos do Rio Ave, clube que representou durante vários anos, o timoneiro dos viriatos analisou ainda aquilo que são os objetivos do clube para esta época: "Jogos como o do Estrela da Amadora e do Paredes acontecem, o que queremos é não desviarmo-nos do nosso foco. Pensamos jogo a jogo, o que me pediram foi para fazermos uma época tranquila. Quanto mais rápido conseguirmos a permanência, melhor. O objetivo é esse".