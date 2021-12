Zé Gomes e o momento do Ac. Viseu: «Estamos na fase em que a bola não quer entrar»

A viver uma sequência de três derrotas consecutivas, o Ac. Viseu vai procurar inverter o mau momento na receção ao Nacional. Na antevisão da partida, Zé Gomes elogiou o adversário, mas vincou a vontade da sua equipa em regressar aos triunfos."Espero as dificuldades de sempre. O Nacional é um candidato à subida de divisão, é uma equipa bem orientada e tem bons jogadores. No entanto, estamos há algumas jornadas sem ganhar e sem marcar e precisamos de pontos. Queremos conquistar os três pontos e voltar às vitórias", começou por dizer.Defendendo que o problema da equipa não está na forma como a mensagem tem sido passada e que entende a insatisfação dos adeptos, o timoneiro dos viriatos falou ainda daquilo que tem sido a ineficácia da equipa: "O nosso objetivo é garantir aa permanência o mais rápido possível. Houve alguns altos e baixos, não estamos satisfeitos com os últimos resultados, mas queremos mudar isso já amanhã. Queremos conquistar pontos para garantirmos a permanência o mais rápido possível. Contra o Trofense, o Benfica B e o FC Porto B tivemos ocasiões suficientes para, no mínimo, não perdermos esses jogos. Estamos na fase em que a bola não está a querer entrar, mas temos de insistir e acreditar que é já neste jogo que vamos tentar alterar a situação".O início da partida está agendado para as 15h30 desta quarta-feira.