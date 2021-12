Zé Gomes: «Foi um orgulho ver a forma como jogámos»

Apesar do desaire por 1-0 frente ao Trofense, Zé Gomes era um treinador satisfeito com aquilo que foi a exibição dos seus jogadores."Entrámos bem no jogo, antes do Trofense marcar tivemos duas ocasiões e depois tivemos o remate do Famana Quizera à barra. No lance do golo tivemos oportunidade de matar a jogada e não o fizemos, mas penso que fizemos uma boa primeira parte. Ao intervalo disse aos jogadores que o que estávamos a fazer não estava a chegar e que tínhamos de ter paciência e continuar a circular a bola. Conseguimos fazer isso, tivemos algumas chances de golo, mas isto é futebol. Fomos uma equipa com capacidade de assumir o jogo e foi um orgulho ver a forma como os jogámos. Já ganhei jogos em que não joguei tão bem, agora temos de manter este nível, corrigindo apenas um ou outro pormenor", referiu o técnico.