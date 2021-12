Zé Gomes: «Normalmente damo-nos bem com equipas no topo da tabela»

No encontro da 14ª jornada frente ao Benfica B, o técnico do AC. Viseu, Zé Gomes, perspetivou um jogo complicado, frente a um adversário qualificado e com muito talento nas suas fileiras. "É o primeiro classificado, uma equipa onde tem talento com abundância, tem os melhores jogadores a nível nacional na formação. Estão a justificar o primeiro lugar, uma equipa bem orientada", referiu. Apesar das dificuldades e com os viseenses a atravessarem um momento menos positivo, o técnico Zé Gomes mostrou-se confiante. "Normalmente, damo-nos bem com equipas no topo da tabela. É um jogo que queremos ganhar muito e vamos entrar em campo com atitude e alma para conquistar os três pontos", garantiu.Confrontado sobre a presença de equipas secundárias de clubes na 2ª liga, Zé Gomes mostrou indiferença em relação a isso. "A nível pessoal, é-me indiferente ter ou não equipas que estão lá porque foi permitido. Agora, compete-nos jogar contra essas equipas como se fosse contra outra equipa qualquer". Por fim, a questão de jogar em Aveiro e não no Fontelo foi mais uma vez colocada, com Zé Gomes a ser perentório. "Seja em Aveiro ou no Fontelo, é lá onde vamos competir. Como já disse e não é novidade, se fosse no Fontelo era ótimo. Não sendo, vamos competir na mesma até ao final com a mesma ambição de fazer a melhor época possível".O técnico referiu que todo o plantel está à disposição, apesar do caso recente de Ricardo Janota, que acusou positivo à Covid-19, mas que já recuperou e está disponível para o embate com os encarnados, marcado para as 18h de amanhã.