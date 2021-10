Zé Gomes quer comprovar o favoritismo na Taça de Portugal

Depois da goleada sofrida na última jornada do campeonato, Zé Gomes, técnico do Ac. Viseu, espera uma boa resposta da equipa frente ao USC Paredes, no encontro da 3ª eliminatória da Taça de Portugal, não tendo problemas em assumir o favoritismo, apesar de estar alerta para possíveis surpresas.





"A Taça é sempre Taça. pode haver surpresas e tudo pode acontecer. Não há duvida nenhuma que nós somos favoritos, que temos de nos assumir como tal, mas é preciso chegarmos lá dentro e mostrarmos que somos melhores tecnicamente, temos uma condição física mais forte e que somos uma equipa é muito superior", referiu o treinador na conferência de antevisão.Sobre o ponente, Zé Gomes destacou um adversário que tem o mesmo "treinador há já vários anos e que conhece bem os cantos à casa" e admitiu estar à esperar de uma equipa focada na organização defensiva e a apostar nas transições e contra-ataques. "Vamos ter de ter cuidado com as transições e com os contra-ataques. É uma equipa perigosa, que tem jogadores rápidos, mas estamos precavidos disso e preparamo-nos nesse sentido também. Temos de entrar fortes e não deixar que isso aconteça".O treinador do Ac. Viseu pediu ainda seriedade e rigor aos seus atletas na partida frente ao clube do Campeonato de Portugal. "Temos de ser rigorosos, respeitar o Paredes, olhar para eles como uma equipa do nosso campeonato e não facilitar em nenhum momento do jogo".O embate do Ac. Viseu com o USC Paredes está marcada para amanhã, ás 15 horas, no Campo Principal da Cidade Desportiva Paredes