Zé Gomes: «Temos de entrar com vontade desde o primeiro minuto»

Na antevisão ao duelo de amanhã com o Chaves, Zé Gomes, técnico do Ac. Viseu, reconheceu a necessidade da sua equipa entrar melhor na partida do que aquilo que tem sucedido nos encontros anteriores.





"É um facto. Temos entrado mal, dado 45 minutos de avanço – talvez não tanto no primeiro jogo com o Covilhã -, e depois em desvantagem a equipa solta-se, cria, marca e isso, por um lado, tem de me deixar satisfeito. Mas temos de olhar para a situação dos maus arranques e de sofrer primeiro, porque nós marcamos em todos os jogos, portanto o que temos de fazer é estancar a situação de sofrer primeiro," começou por dizer o treinador antes de se mostrar convicto de que essa situação será corrigida em Chaves."Em Chaves tem de ser diferente. Temos de ser uma equipa equilibrada desde o primeiro minuto. A equipa tem de ter atitude, querer chegar primeiro, correr mais do que o adversário, porque aqui em primeiro lugar está a equipa e se nós funcionarmos como equipa, aí não tenho dúvidas nenhumas que a situação vai mudar", salientou.Sobre o possível mau momento do Chaves, Zé Gomes não deu muita importância a esse facto. "O campeonato está a começar agora, há jogadores que estão a chegar, uns estão melhor, outros estão pior e isso leva o seu tempo. O que é inegociável para mim é a atitude, é a vontade de ganhar. Cabe-me a mim e à equipa técnica arranjar soluções e já trabalhamos para as arranjar, no pouco tempo que tivemos para preparar este jogo", referiu o técnico que admitiu também que gostava de ter tido mais tempo para preparar o encontro frente a uma "equipa equilibrada e com objetivos altos".