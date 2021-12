Zé Gomes: «Temos de estar sempre preparados para as dificuldades que o adversário nos possa causar»

O técnico dos viseenses lançou a antevisão ao jogo da 13ª da Liga Sabseg, no duelo frente ao Trofense. Para Zé Gomes, as dimensões do relvado na Trofa poderão ser um entrave, visto que o conjunto de Viseu tem jogado em Aveiro. "Sabemos que as dimensões do campo não são iguais às de Aveiro e isso é muito importante. Dentro disso, temos de encontrar estratégias e treinar durante a semana. O campo em que treinamos em Viseu, o Alves Madeira também é relativamente curto e isso ajuda", realçou.Com o adversário a ter mudado recentemente de treinador, com a entrada de Francisco Chaló, o efeito foi imediato, visto que o Trofense conquistou os três pontos na última jornada. Apesar das dificuldades, Zé Gomes garante que "o mais importante é conquistar os três pontos".Com os casos de Covid-19 a aumentarem no futebol, o assunto foi falado na antevisão ao jogo. Para o treinador do Ac. Viseu, é preciso que haja responsabilidade de todos os envolvidos, para que não volte a acontecer aquilo que se passou no jogo entre o Belenenses SAD e o Benfica. "As pessoas que mandam no futebol deviam tomar logo uma atitude para que não aconteça o que já aconteceu e quando não há condições, acabou e não há jogo, adia-se e ponto final", reiterou. O aumento dos casos tem sido alvo de preocupação para Zé Gomes, desejando que as coisas melhorem. "Temos de estar preocupados e atentos. Esperemos que as coisas melhorem e o que nós temos de fazer é seguir o que nos foi passado desde a primeira vez que a pandemia entrou: termos todos os cuidados de higiene e usar máscara", concluiu.