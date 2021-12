Zé Gomes: «Tenho de falar com as pessoas que mandam para perceber se vale a pena continuar»

No final do encontro com o Nacional, Zé Gomes não escondeu a sua desilusão pelo facto de o Ac. Viseu ter sido derrotado por 4-1."Entrámos bem no jogo, conseguimos fazer o golo que há muito tempo não fazíamos. As coisas tinham tudo para fluir para o nosso lado, mas acabámos por sofrer três golos. Não podemos sofrer três golos da forma como sofremos. Na 2ª parte tentámos tudo, tivemos oportunidades e houve lances duvidosos nos quais o Académico é sempre penalizado. É triste não haver VAR numa liga profissional. Sou eu o líder e assumo as culpas. Temos de perceber o que se pode fazer daqui para a frente", referiu.O técnico foi ainda mais longe e abordou a possibilidade de deixar o clube: "Tenho de falar com as pessoas e perceber se vale a pensa continuar ou não. Nunca vou ser um problema para o Ac. Viseu. Tenho orgulho de ter chegado cá em março e ajudado o clube a manter-se na 2ª Liga. Foi um orgulho quando me convidaram para continuar, no entanto, as coisas não estão a andar. Tenho de conversar com as pessoas que mandam e perceber o que vamos fazer".