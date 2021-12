Zé Gomes: «Tivemos pela frente um guarda-redes inspirado»

No rescaldo da derrota do Ac. Viseu frente ao FC Porto B, Zé Gomes apontou a falta de eficácia como o principal problema da sua equipa."Queríamos vir aqui conquistar os três pontos, embora soubéssemos que íamos defrontar uma equipa difícil e bem orientada. Foi um jogo equilibrada, na 1ª parte tivemos uma ocasião em que o Ricardo defendeu para o poste. Estamos numa fase em que não estamos a materializar em golo as oportunidades que criamos. Na 2ª parte foi mais do mesmo. Quem foi mais eficaz acabou por vencer o jogo", começou por dizer o técnico dos viriatos.De resto, Zé Gomes catalogou mesmo como "injusto" o desaire sofrido: "Resta-nos continuar a trabalhar e acreditar que as coisas vão mudar para o nosso lado. Temos de conquistar pontos, é o mais importante. Não se pode apontar nada aos meus jogadores, fizemos tudo o que estava ao nosso alcance. Tivemos pela frente um guarda-redes inspirado e o resultado parece-me injusto, mas no futebol a justiça tem a ver com quem marca".