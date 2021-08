Zé Gomes: «Trabalhar em cima de vitórias é melhor»

Na antevisão ao duelo com o Sp. Covilhã, Zé Gomes, treinador do Ac. Viseu, admitiu que a vitória na 1ª jornada da Liga Sabseg trouxe mais confiança à sua formação.





"Trabalhar com vitórias é sempre diferente. A alegria no trabalho é outra, uma vez que ninguém gosta de perder. A motivação de dia para dia é outra. O acreditar naquilo que fazemos no trabalho também é diferente e não tenho duvidas que trabalhar em cima de vitórias é melhor", disse o treinador antes de avaliar o adversário."Estou à espera de uma equipa muito bem organizada, que quando ganha a bola gosta de sair em transições rápidas. É uma equipa muito perigosa, que está moralizada por ter ganho os últimos jogos", sublinhou. Ainda assim, o foco de Zé Gomes está na atuação dos seus jogadores. "Foco-me muito mais naquilo que é o nosso dia-a-dia, o nosso trabalho, a nossa ideia de jogo e depois, dentro da nossa ideia de jogo, tentar explorar as situações menos boas que o Sp. Covilhã deixar para nós".O objetivo, sem surpresa, passa pela conquista da vitória. "É sempre bom começar a ganhar, mas nós temos de incutir no grupo a vontade de ter uma dinâmica de vitória, querer ganhar muitas e mais vezes. Claro que não vamos conseguir ganhar sempre, mas vamos ir para todos os jogos tentar conquistar os três pontos. Sabemos que do outro lado temos um adversário com valor, que também quer ganhar e a equipa que cometer menos erros será aquela que no final estará satisfeita", concluiu o técnico.