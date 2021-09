Zé Gomes: «Uma equipa que tem esta qualidade de jogo não podia empatar»

O Ac. Viseu acabou finalmente com a sequência de derrotas, muito por culpa dos dois golos de Vítor Bruno, que vinha assombrar a equipa desde a última vitória na primeira jornada do campeonato.





O treinador dos viseenses revelou que pensa que a equipa fez uma boa exibição, e que até entrou melhor do que o Farense na partida."Acho que entrámos muito bem no jogo, o Farense num desequilíbrio nosso acabou por fazer golo, e a partir daí não me lembro se teve mais alguma situação de golo na primeira parte", disse Zé Gomes, apesar de admitir que a sua equipa teve mais duas oportunidades que podia ter concretizado, mas tal não acabou por acontecer.No entanto, o técnico da equipa caseira conseguiu dissecar a partida e admitiu que o seu plantel tinha que "fazer a bola andar mais rápido" de forma a "desmontar o momento defensivo deles".Na altura do primeiro golo do Ac. Viseu, o líder do plantel entendeu que a sua equipa devia ter "crescido", mas também dá "mérito ao Farense", mais uma vez destacando a atitude e entrega dos seus jogadores na quebra da má forma viseense."Mais uma vez voltámos a sofrer o segundo golo, mas tivemos a capacidade de voltar ao empate. Aí, só tenho de estar orgulhoso dos meus jogadores, nunca desistiram, lutaram sempre, e no fim fica sempre um sabor amargo, porque uma equipa que tem esta qualidade de jogo não podia empatar. Não era o que queríamos, mas levamos daqui um ponto e quebramos o ciclo de derrotas".Por fim, Zé Gomes deixou um aviso aos seus jogadores, dizendo que vão ser "todos importantes, quem jogou e quem não jogou", e deixou também um agradecimento aos adeptos que acompanharam a equipa num dia chuvoso para o Estádio Municipal de Aveiro, revelando que "num dia destes, estiveram aqui a apoiar".