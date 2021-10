Zé Gomes: «Vamos colocar tudo o que aprendemos em jogo»

Curiosamente, o Ac. Viseu vai visitar este domingo o Estrela da Amadora, no Estádio José Gomes, homónimo do seu técnico.





O treinador dos beirões foi confrontado com o facto de Ricardo Chéu já ter treinado a formação de Viseu por duas vezes, e se tal incidência era uma vantagem para o agora treinador dos lisboetas."Penso que não. Fez um bom trabalho, mas já passaram muitos anos. A vantagem dele é a mesma que nós todos temos, é o conhecimento e análise do adversário. Quem cometer menos erros, está mais perto de ganhar" atirou José Gomes, que tem estado a atravessar uma boa fase, com três vitórias seguidas em todas as competições.No que toca aos pontos fortes do Estrela, o antigo jogador do Rio Ave enfatizou o recorde, com "duas vitórias seguidas" e o coletivo, descrevendo o adversário como "uma equipa que vale pelo seu todo, sem destacar ninguém". Do seu lado, deixou um ponto interessante: "Vamos tentar colocar tudo o que aprendemos até agora em jogo, isso é inegociável".Além disso, o líder dos elementos viseenses alertou novamente para a competitividade do campeonato, salientando que o Ac. Viseu está "em oitavo, mas também está a quatro pontos da linha de água", revelando que o objetivo principal do plantel, neste momento é "conquistar pontos e garantir a manutenção o mais rápido possível"."Quando funcionamos como equipa as individualidades sobressaem. Estão todos a treinar bem e isto dá intensidade e competitividade ao treino. Os que estão de fora estão a correr e a "morder os calcanhares" aos titulares e isso é importante, para rapidamente manter a manutenção, que é o grande objetivo" elogiou o treinador de 45 anos, mostrando total confiança nos seus elementos e na competitividade por lugares dentro da equipa.Por fim, José Gomes mostrou que nunca ficará satisfeito com um empate, especialmente antes do jogo começar. "Claro que não, antes de começar o jogo não posso estar satisfeito. O nosso objetivo é trazer pontos, mas queremos sempre tentar agarrar a vitória. As equipas têm de ter um equilíbrio muito grande para ter sucesso. Não vamos querer empatar ou perder, a nossa concentração está em trazer pontos", disse o treinador dos beirões.