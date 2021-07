Ericson oficializado no Ac. Viseu

Com o aproximar do arranque oficial da época 2021/22, o Ac. Viseu continua a anunciar mais caras novas para o plantel orientado por Zé Gomes. Agora foi a vez de Ericson, cabo-verdiano de 33 anos.





Internacional em uma ocasião por Cabo Verde, o médio fez toda a carreira em Portugal, tendo representado o Vizela nas últimas duas temporadas e sido peça-chave na ascensão do clube até à 1ª Liga.Além disso, Ericson conta também com passagens pelo Chaves, Pinhalnovense, Merelinense, Mirandela, Tondela, V. Setúbal, Aves e Arouca.Sobem assim para três os reforços anunciados pelo Ac. Viseu esta quinta-feira, todos eles jogadores experientes no futebol português e com mais de 30 anos.