A incrível odisseia de Jonas: da Namíbia a Viseu em menos de 24 horas

Jonas Mendes, guarda-redes do Ac. Viseu e da Guiné Bissau, viveu um fim-de-semana absolutamente frenético, com dois jogos em dois dias e uma viagem da Namíbia até Portugal pelo meio.Depois de representar a seleção naquele país do sul de África, no passado sábado, em duelo a contar para a 5ª jornada da qualificação para a CAN, o guardião embarcou no mesmo dia em direção a Portugal, onde chegou pelas 11 horas deste domingo.Tendo em conta que os beirões defrontavam o Estoril pelas 14.30, Jonas Mendes arrancou de imediato para Viseu, apresentando-se no Fontelo pelas 13 horas, ainda a tempo de integrar o lote de opções para o encontro com o Estoril. Ora, atendendo a que o nome do guarda-redes não constava da lista de convocados divulgada pelo emblema beirão no passado sábado, a sua chamada à titularidade apanhou tudo e todos de surpresa.Ainda assim, a corrida de Jonas não foi suficiente para evitar a derrota do Ac. Viseu frente ao Estoril, por 2-1.