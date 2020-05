Ac. Viseu anuncia o fim da temporada 2019/20

O Ac. Viseu foi um dos primeiros clubes a reagir às decisões tomadas na reunião dos presidentes que se realizou ao fim da tarde desta sexta-feira. O conjunto viseense anunciou assim que a temporada chegou ao fim para os clubes da 2ª Liga e mostrou-se "orgulhoso" pelo percurso realizado em 2019/20.





"Com um honroso 8.º Lugar na 2ª Liga e uma presença nas meias-finais da Taça de Portugal nos despedimos da época 19/20 e abrimos a preparação da próxima época, aguardando os bons resultados dos portugueses na luta contra o COVID-19. Agora é hora de continuarmos a lutar, para que seja possível regressarmos o mais rápido possível à nossa normalidade", podia ler-se no comunicado de Facebook do Ac. Viseu.A turma viseense chega assim ao fim do campeonato com 34 pontos conquistados em 24 partidas. Na Taça de Portugal, a formação orientada por Rui Borges foi eliminada pelo FC Porto nas meias-finais.