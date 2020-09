Ac. Viseu anuncia três casos positivos de Covid-19

O Ac. Viseu acaba de anunciar a existência de três casos positivos no seio da sua equipa profissional de futebol, não especificando se se tratam de jogadores ou elementos do staff.





De acordo com nota no Facebook, os viseenses indicam que os referidos indivíduos encontram-se em isolamento e a seguir as normas da DGS."Com o Plano de Retoma da Liga Portugal, todas as Sociedades desportivas da segunda liga devem realizar teste à Covid-19.A Administração da SAD informa que dos testes, realizados no dia de ontem do Académico de Viseu FC, existiram 3 com resultado positivo.Sem sintomas, os 3 elementos estão a cumprir as regras de isolamento, seguindo todas as normas da DGS e sob vigilância do departamento clínico.Viseu, 11 de Setembro de 2020A administração"