Ac. Viseu contrata dois jogadores brasileiros ao Grémio Anápolis

O Académico de Viseu reforçou o plantel com Igor Millioransa e Lúcio Santos, jogadores brasileiros do Grémio Anápolis, confirmou esta sexta-feira à Lusa fonte da SAD do clube da 2.ª Liga.

Igor Millioransa, 24 anos, defesa esquerdo, e Lúcio Santos, 26 anos, médio defensivo, que também pode jogar como defesa central, têm no Académico de Viseu a primeira experiência fora do futebol brasileiro, onde foram campeões estaduais.

O técnico Zé Gomes trabalha com um plantel, para já, com 24 atletas, com 14 jogadores que transitaram da época passada: Janota, Elísio, Pica, Filipe, Diogo Bondoso, Yuri Araújo, Paná, André Carvalhas, João Vasco, Luisinho, Paul Ayongo, Yang Senna, Miguel Sena e Romi.

O clube renovou ainda com Fernando Ferreira e Tiago Mesquita e apresenta, para já, oito reforços, com os dois brasileiros a juntarem-se a Musa Yahaya, Pedro Monteiro (ex-Feirense), Tiago Correia (ex-Anadia), Vítor Bruno e André Claro (ambos ex-Vilfranquense), e Ericson (ex-Vizela).

O primeiro jogo oficial da temporada está marcado para sábado, pelas 17:00, frente ao Casa Pia, no Estádio Pina Manique, da primeira fase da Taça da Liga.