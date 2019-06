Ac. Viseu contrata Nathan e Johnatan

O Ac. Viseu anunciou, esta quarta-feira, dois reforços para a nova temporada: o ponta-de-lança Nathan e o extremo Johnatan, ambos provenientes dos brasileiros do Grémio Anápolis, a título de empréstimo.





Nathan Gomes tem 24 anos e, em 2019, fez 4 golos em 9 jogos pelo emblema de Anápolis. Nos dois anos precedentes jogou no Duque de Caxias, onde fez 26 golos em 38 jogos (entre 2017 e 2018). Johnatan Cardoso tem 22 anos e, além do Grémio Anápolis, já tinha passado pelo Goiás e pelo Trindade.A aquisição desta dupla foi consumada junto do presidente do Ac. Viseu, António Albino.