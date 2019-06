O Ac. Viseu convocou eleições no clube para 29 de junho, em comunicado na página oficial do Facebook."De harmonia com o disposto nos Estatutos do Académico de Viseu Futebol Clube e no exercício da competência consignada no artigo 44 daquele dipoma legal, convoco a Assembleia Geral Eleitoral da associação Ac. Viseu para o dia 29 de junho de 2019 (...)", pode ler-se. No documento está também disposta a Ordem de Trabalhos, que passam pelas "eleições dos orgãos sociais" do clube e a "tomada de posse".O clube que milita na 2.ª liga portuguesa terminou a temporada no 11º posto.