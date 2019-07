Ac. Viseu emite comunicado: «Trata-se de uma divulgação ilícita para condicionar»

Divulgado ontem um processo disciplinar que pode incorrer o Ac. Viseu na pena de exclusão das provas profissionais, o Ac. Viseu fez publicar, esta noite, um comunicado onde, ao longo de nove pontos, defende a inocência da SAD e repudia quem divulgou o conteúdo de tal processo."Trata-se, obviamente, de uma divulgação ilícita, com o intuito torpe de condicionar os decisores a proferir uma decisão contra esta SAD, condenando-a, sem apelo nem agravo, no 'tribunal da opinião pública'", pode ler-se no ponto 2 do referido comunicado."Não se concebe, pois, perante estas circunstâncias concretas que a Federação Portuguesa de Futebol e a LPFP permitam que um clube/SAD, com a história e o prestígio do Académico de Viseu, seja afastado das competições profissionais com base numa denúncia anónima e imputações que nem correspondem à verdade", lê-se ainda na parte final do documento.Recorde-se que a Comissão de Instrutores da Liga efetuou um relatório onde é revelado que o Ac. Viseu terá prestado falsas declarações na declaração de não dívida em relação à temporada desportiva 2017/18 para garantir o licenciamento para 2018/19. O relatório foi remetido para a Comissão de Disciplina.