Ac. Viseu empata com Anadia e continua sem vencer na pré-época

O Académico de Viseu e Anadia empataram esta terça-feira a um golo, em jogo de preparação para a época 2021/22, naquele que foi o segundo encontro sem vencer da formação da Segunda Liga. A partida da formação viseense diante do conjunto da Liga 3 foi disputada à porta fechada, no estádio dos Trambelos, em Vildemoinhos. Este foi o segundo jogo dos beirões na pré-época, depois da derrota frente ao Rio Ave (2-0).

O Académico de Viseu volta a jogar na quinta-feira, em Seia, frente ao Sporting da Covilhã. A formação orientada por Zé Gomes vai ainda defrontar, em partidas de preparação, o FC Porto, no sábado, e o Moreirense, no domingo, antes da estreia oficial, na primeira fase da Taça da Liga, na receção ao Casa Pia, no dia 23 de julho, pelas 18h, em Aveiro.