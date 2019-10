Ac. Viseu goleia em jogo-treino

De forma a aproveitar a longa paragem em termos de jogos oficiais, o Ac. Viseu realizou, na manhã desta quarta-feira, um jogo-treino com o Recreio de Águeda. O encontro terminou com um triunfo (7-1) por parte dos viseenses.





Depois de ter marcado seis golos nos oito jogos oficiais realizados até ao momento, o Ac. Viseu conseguiu um triunfo robusto frente ao conjunto que atua no Campeonato de Portugal. Os golos foram apontados por Facundo (3), João Oliveira (2), Carter e Johnatan.A formação orientada por Rui Borges regressa aos jogos oficiais frente ao Real, para a Taça de Portugal. O encontro está agendado para as 15 horas do dia 19 de outubro (sábado).